《HOME专栏》中国铜进口强劲是把双刃剑

**国际供应过剩**

目前的共识是，至少未来几个月中国的精炼铜进口仍将继续强劲。

这部分反映了在国际市场上买进的铜矿，和实际进入中国海关部门之间，只会有正常的时间差。

但部分也反映了国内市场持续紧俏的情况。

溢价仍旧高涨。上海期交所的铜价<0#SCF:>仍是逆价差。

上海期交所的库存下滑趋势，在过去几周暂时停止，但尚未出现趋势逆转的迹象。

更重要的是，保税交割仓库的库存水准似乎已经稳定下来。那些高溢价仍然造成铜金属(无论是交易商或金融家进口的)直接流入中国大陆。

尽管这仍是可能的情况，但中国的铜进口需求仍是对价格有利。

但仍有一大警讯，即中国本身的生产在未来几个月有可能再度增加。

中国过去三个月所提领的精炼铜，比起其进口的铜精矿算是小巫见大巫。

单是在7月就进口了938,500吨，创纪录高位。1-7月累积进口量则激增了37%至540万吨。

铜进口出现重大转变，起因于铜矿供应面貌的变化。根据国际铜业研究组织(ICSG)，在数年来系统性表现欠佳后，全球铜精矿生产变得好转，今年前五个月就增加了10.5%。

铜精炼加工费正在上涨。另一方面，铜精矿价格正在下滑，即使进口到中国的铜矿创新高。

麦格理银行(Macquarie Bank)分析师预估，今年前七个月中国额外进口了40万吨的铜精矿。

“精确地说，我们预期中国单是铜精矿进口增加的部分，就会超过其需求的增加，并降低了精炼铜进口的需求。”

目前这样的乱象下至中国炼厂的低产能利用率。显而易见，炼厂一直在囤积原物料，而不是将其冶炼成金属。