《综述》从薄熙来案公审看中国反腐败的艰巨

* 薄熙来贪污受贿案公审微博直播，济南中院粉丝狂升至逾50万

* 案情细节曝光“一人得道鸡犬升天”的官场腐败

* 扎紧根治权力腐败篱笆，阳光透明是最好防腐剂

作者 沈燕

路透北京8月26日 - “一人得道，鸡犬升天”，中国连续五日对昔日政治明星薄熙来案的审理细节，向社会曝光了绝对权力导致绝对腐败的官场黑暗，同时也折射出中国反腐败的艰巨性。

尽管在庭审中薄熙来几乎对所有指控予以否认，最终审判结果尚不得而知，但这种首次通过微博直播公开审理的方式，将案情和权力腐败轨迹呈现在广大民众面前，在增加透明和公开度上开了个好头。

“预防权力腐败对各国都是一个难题，中国也不例外，尤其是中国看重仕途和人情的传统文化，更容易滋生很多合法不合理的事，都会加大预防腐败的难度。”一位不愿具名的官方人士称。

他指出，要让权力得到约束，最重要的是要有考核和监督机制，让这个考核监督权力的机制阳光透明就是最好的反腐剂。

近期中国网络针对“官员该不该有隐私”的讨论沸沸扬扬，要求建立官员财产公示制度，以及禁止裸官等改革官场制度的举措屡屡被网民提及。裸官是指配偶和子女均在境外定居或加入外国国籍的官员。

法制日报在一篇官员子女应与权力拉开距离的文章中称，官员应在公众知情权面前，让渡部分的隐私。这种让渡也不是对官员的另眼相看，而是因其身份才产生的必然规定和特定规范。

“只有如此，公众的知情权才能得到保证，官员也才能得到足够的约束和提醒。如果官员一边在使用权力，一边又想完全像一个普通人，这样的想法要么是一种天真，要么是一种躲避。”文章称。

回顾薄的仕途，可谓是一边腐败一边高升，如果没有王立军出走，薄熙来会东窗事发吗？绝对的权力必然带来绝对的腐败，这在薄熙来案上清晰可见。

在第五日庭审上，公诉人指出，“被告人薄熙来长期在领导岗位工作，清楚地知道手中权力能给他人带来利益，也清楚地知道唐肖林，徐明给予其本人或其家人财物的目的是想换取他手中的权力以获取利益。”

在这种共同利益驱使下，形成了“丈夫利用权力为请托人办事，妻子收受请托人财物”的共同受贿模式。在这样的模式下，不论薄熙来对薄谷开来收受财物的认识是概括的还是具体的，是事前明知的还是事后知情，都不影响其与薄谷开来构成共同受贿犯罪。

自上周四（8月22日）起，中国原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案在山东济南市中级法院一审公开开庭审理。薄熙来在庭审伊始表示“希望法官能够合理的公正的来审判”，而针对他收受2,000余万元人民币的指控，薄熙来则回答“是不存在的”、“是完全不实的”。

经过近五天的公开开庭审理，8月26日13时04分一审庭审结束，法庭宣布择期宣判。

此案引发海内外媒体和民众关高度关注，相关新闻始终位居各大网站点击榜前列，济南中院的微博关注人数也是直线上升，各社交媒体对此案的相关评论更是铺天盖地。

对其首次网上直播公审过程，亦被一些媒体认为显现出中国尝试更多司法透明化之举。

今年7月8日，中国原铁道部部长刘志军被法院以受贿罪、滥用职权罪数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行。

本月初，中国宣布国家发展和改革委员会原党组成员、副主任，国家能源局原党组书记、局长刘铁男被开除党籍和公职，其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

**官员腐败案被高度关注，背后彰现民意**

事实上，对于上任不久且力打“改革反腐”牌的中国新一届政府而言，眼下的困境显然不仅仅是力挽经济下行的巨大压力，更难的是如何在官员腐败案层出不穷下重聚民心。在苍蝇老虎一齐打时，如何实现用制度把权力关进笼子里。

“首先应该改进的是官员的选拨和考核机制，官员不仅仅是对上负责，更应该对下负责。”一位不具名的金融机构高层就称，这种特征最明显的就是在金融机构，“有时候能不能升迁不是只看其表现和工作能力，还包括很多软性的东西，也就是通常所说的官场潜规则。”

他无奈地称，一旦潜规则盛行，优秀人才就很难有用武之地，也会导致官场上到处都是碌碌无为之人，这也是中国官场上有个性的官员不多见的重要原因。

而要根治权力腐败的痼疾，仅靠一阵风式的运动打击显然不够，更涉及中国官场用人制度的完善，以及对官员的监督和考核机制。

中国官媒了望杂志刊登一篇文章称，十八大以来到5月底，公开报道的中国国家主席习近平36篇重要讲话中，有13篇讲到反腐倡廉建设。其中强调要加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。

这或许也是中国各方对预计将于下半年召开的三中全会的主要期盼内容之一。