巴西农业：严寒天气冲击巴西蔗糖作物--预测机构Datagro

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透印尼努沙杜瓦8月26日 - 预测机构Datagro一位公司人士周一说，全球最大产糖国巴西遭遇霜冻天候，已损及重要地区的甘蔗作物。
该名官员说，全球糖价也需要上涨才能刺激巴西出售更多白糖。
“有些地区情况非常糟糕，但不是中南部整个地区都是如此，”Datagro主管之一Guilherme Nastari在一场行业会议的间隙对路透说。他指的是巴西主要蔗糖产区遭受霜害的影响。
“糖价必须再上涨巴西才会出售白糖，否则巴西将只卖乙醇，”他说。
因受到7月霜冻的影响，预计Datagro将在周二调降其对巴西中南部地区2013/14年蔗糖压榨预估，以及白糖收成。
4月时，Datagro将产量预估从3月的3,660万吨下调至3,540万吨。
不过，近月纽约白糖期货 在7月中跌至三年最低，因寒害并未影响市场对于巴西白糖料仍会丰产的预期。(完)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编