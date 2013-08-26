巴西农业：严寒天气冲击巴西蔗糖作物--预测机构Datagro

路透印尼努沙杜瓦8月26日 - 预测机构Datagro一位公司人士周一说，全球最大产糖国巴西遭遇霜冻天候，已损及重要地区的甘蔗作物。

该名官员说，全球糖价也需要上涨才能刺激巴西出售更多白糖。

“有些地区情况非常糟糕，但不是中南部整个地区都是如此，”Datagro主管之一Guilherme Nastari在一场行业会议的间隙对路透说。他指的是巴西主要蔗糖产区遭受霜害的影响。

“糖价必须再上涨巴西才会出售白糖，否则巴西将只卖乙醇，”他说。

因受到7月霜冻的影响，预计Datagro将在周二调降其对巴西中南部地区2013/14年蔗糖压榨预估，以及白糖收成。

4月时，Datagro将产量预估从3月的3,660万吨下调至3,540万吨。