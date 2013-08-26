《全球市场》亚股走高而美元获支撑，美联储很快缩减刺激的预期降温

“我们仍旧认为，市场正过度看重对(美联储)缩减购债的担忧。缩减购债只可能在美国经济稳定的情况下进行，”Macquarie Private Wealth的部门主管Martin Lakos表示。

周五的美国新屋销售数据也有助于股市和金市暂时回升，而同时打压美元。美元指数 持平于81.377，周五下跌0.2%。

美元兑日圆 从周五高点99.15日圆回撤至98.66日圆，而欧元兑美元 报1.3381美元，最高触及1.3410美元。

现货金 短暂涨至每盎司1,400美元上方，为6月初以来首次，在周五上涨1.5%基础上扩大涨幅。现货金最新报1,394.51美元。