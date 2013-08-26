《全球市场》亚股走高而美元获支撑，美联储很快缩减刺激的预期降温

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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“我们仍旧认为，市场正过度看重对(美联储)缩减购债的担忧。缩减购债只可能在美国经济稳定的情况下进行，”Macquarie Private Wealth的部门主管Martin Lakos表示。
周五的美国新屋销售数据也有助于股市和金市暂时回升，而同时打压美元。美元指数 持平于81.377，周五下跌0.2%。
美元兑日圆 从周五高点99.15日圆回撤至98.66日圆，而欧元兑美元 报1.3381美元，最高触及1.3410美元。
现货金 短暂涨至每盎司1,400美元上方，为6月初以来首次，在周五上涨1.5%基础上扩大涨幅。现货金最新报1,394.51美元。
美国原油期货 报每桶106.96美元，上周尾盘上涨1.3%。上海铜价升至逾四个月高点。伦敦金属交易所(LME)周一因英国假日休市。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编