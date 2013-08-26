中国汇市：人民币早盘近走平，6.12元阻力仍然较大

* 即期早盘近走平

* 6.12元阻力仍较大

* 中间价维稳意图明显

路透北京8月26日 - 人民币兑美元即期 周一早盘近走平。中间价随国际美元弱势而开高，但总体保持8月中旬以来的平稳态势。交易员称，即期在盘初走强后结汇力道渐失，升幅逐步收窄，显示6.12元的阻力仍然较大。

上海一股份行交易员说，早盘跳空高开后人民币一度升值到6.1175元，此后购汇显得更多些，“可能是盘初砸（美元）过一波之后，大行又出来捞美元，大家看还是砸不下去，就慢慢又买回去了。”

他认为，从中间价看监管层维稳意图明显，这样的状况下6.12的阻力还需要一段时间来消化，但再往后人民币逐步升值这个方向应该没有改变。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.1207元，上日收报6.1210元。今日人民币兑美元中间价 为6.1680元，上日中间价为6.1710元。

上述交易员并称，境内人民币近期受境外市场的影响偏小，今天CNY与离岸人民币CNH的价差一度拉得很宽，但之后偏强的CNH被CNY拉回来了一些，离岸受在岸的影响更为明显。这也说明在岸离岸市场的价差一旦拉大，还是会存在一定的套利空间。

东京汇市美元兑主要货币周一在亚洲市场全面持稳，接近部分长期支撑位水平。美元在过去数周下跌后，这可能预示其即将反弹。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2350/00，上日尾盘为6.2390。

北京时间11:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1131/38元，上一交易日尾盘报6.1100元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

人民币汇率市场报导/掉期

全球主要外汇市场收盘报导

人民币离岸/NDF相关新闻

全球外汇市场主要消息

人民币在岸相关新闻

全球外汇动态