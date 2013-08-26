中国货币市场：主要回购利率下行，市场对平稳跨月较有信心

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透北京8月26日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率 下行，其中隔夜品种受惠供给充裕，利率回落幅度超20个基点(bp)，且机构对可跨月末时点的七天资金需求亦可得到满足。交易人士认为，从当前流动性看对平稳渡过月末市场较有信心。
他们并指出，今日适逢例行准备金清算，该因素对资金影响甚微。市场关注明日又将有800亿元三年期央票到期，央行是否将对其进行续作，一方面该操作关系到本周资金投放规模，另一方面量和价定位可传递央行政策意图。
中国央行最近一次对三年期央行票据展开续作是8月12日，当时规模为755亿元人民币，利率3.50%，大幅低于同期二级市场水平。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
“出隔夜的机构还是挺多的，我们早晨也出了一点，七天的需求也能满足的了。回购利率也在下。”华中一银行交易员说。
她并预期，不出意外的话，预计央行还将对明日到期的三年期央票部分开展续作，这关系到本周公开市场投放量。“不过这周还有500亿国库现金定存，而且8月份也只是一个普通月，所以月末平稳跨过应该没什么问题了。”
财政部将于周二(27日)进行今年第七期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模500亿元，期限三个月。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0523 3.2787 -22.64
七天 4.0518 4.1835 -13.17
14天 5.1792 5.2170 -3.78 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.4500 5.1250 -67.50
七天 4.5650 4.2300 +33.50
14天 4.2500 4.0650 +18.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1000 3.3400 -24.00
七天 4.0800 4.1600 -8.00
14天 5.2170 5.1800 +3.70 Shibor 其中:隔夜 3.0370 3.2650 -22.80
七天 4.0230 4.1490 -12.60
三个月 4.6619 4.6620 -0.01 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编