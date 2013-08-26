中国货币市场：主要回购利率下行，市场对平稳跨月较有信心

路透北京8月26日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率 下行，其中隔夜品种受惠供给充裕，利率回落幅度超20个基点(bp)，且机构对可跨月末时点的七天资金需求亦可得到满足。交易人士认为，从当前流动性看对平稳渡过月末市场较有信心。

他们并指出，今日适逢例行准备金清算，该因素对资金影响甚微。市场关注明日又将有800亿元三年期央票到期，央行是否将对其进行续作，一方面该操作关系到本周资金投放规模，另一方面量和价定位可传递央行政策意图。

中国央行最近一次对三年期央行票据展开续作是8月12日，当时规模为755亿元人民币，利率3.50%，大幅低于同期二级市场水平。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

“出隔夜的机构还是挺多的，我们早晨也出了一点，七天的需求也能满足的了。回购利率也在下。”华中一银行交易员说。

她并预期，不出意外的话，预计央行还将对明日到期的三年期央票部分开展续作，这关系到本周公开市场投放量。“不过这周还有500亿国库现金定存，而且8月份也只是一个普通月，所以月末平稳跨过应该没什么问题了。”

财政部将于周二(27日)进行今年第七期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模500亿元，期限三个月。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0523 3.2787 -22.64

七天 4.0518 4.1835 -13.17

14天 5.1792 5.2170 -3.78 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.4500 5.1250 -67.50

七天 4.5650 4.2300 +33.50

14天 4.2500 4.0650 +18.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1000 3.3400 -24.00

七天 4.0800 4.1600 -8.00

14天 5.2170 5.1800 +3.70 Shibor 其中:隔夜 3.0370 3.2650 -22.80

七天 4.0230 4.1490 -12.60