中国债市动态：资金宽松推动现券收益率多回落，但机构心态仍偏谨慎

路透上海8月26日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率多小幅回落。交易员表示，因资金面相对宽松，现券收益率在前期急速上行后，本身也存在一定的修复需求，但总体成交不算太活跃，机构追涨心态仍偏谨慎。

他们并指出，明日有800亿元人民币的三年期央行票据到期，机构继续关注央行是否会对其续做；而在央行公开市场逆回购利率维稳后，市场资金成本进一步下行的空间或已有限，预计也会限制机构持续做多现券的激情。

“今天收益率下行了点，三年、五年国债差不多下了2个点(bp),和资金面宽松有一定的关系，但是往下追的也不凶，成交不是特别多。”广发银行交易员吴思捷称。

他指出，市场对四季度资金面仍有担忧，并且此前收益率急速上行过程中，不乏交易盘入场抢筹，“前面一波波的交易盘杀进去，一波波的死，杀出去的时候都觉得差不多了，但是回头一看还在山腰上。”他称，“现在会相对更谨慎一些。”

北京一商业银行交易员提到，前期快速上行后，上周一级市场略有回暖，带动了一小波修复性行情，“不过可能只是稍微喘口气。”

他进一步解释指出，四季度公开市场到期量不大，且季末因素会发酵，美联储极有可能下个月就开始缩减购债规模，印尼等亚洲新兴市场本币已遭重挫，国内热钱是否会流出也令人担忧，总体而言，个人认为资金预期并不好，逆回购利率企稳也限制了市场的资金成本，所以“四季度看央行的脸色吧。”

路透全球经济主编魏伦分析文章指出，本周公布的数据可能进一步巩固全球经济复苏，并可能提供有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减货币刺激政策的线索。如果美国第二季GDP向上修正，肯定会令人更加预期美联储会在9月17/18日的政策会议上就开始行动。

中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率 下行，其中隔夜品种受惠供给充裕，利率回落幅度超20个基点(bp)，且机构对可跨月末时点的七天资金需求亦可得到满足。交易人士认为，从当前流动性看对平稳渡过月末市场较有信心。