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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 12:46 BJT

泰国经济：第三季经济料录得增长--NESDB秘书长

路透曼谷8月26日 - 泰国经济和社会发展局(National Economic and Social Development Board,NESDB)秘书长Arkhom Termpittayapaisith周一表示，泰国第三季经济无论是年率还是季度增长率，料都将录得增幅，因公共投资将增加且出口也会改善。

“经季节调整后，第三季经济仍将会较上年同期呈现增长。”他说道，并补充道泰国经济“不太可能”进一步滑向衰退。

泰国第二季经济增长年率为2.8%，不过较1-3月则萎缩0.3%。受国内需求放缓和出口疲弱影响，泰国1-3月经济萎缩1.7%，意味着经济陷入温和衰退。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 于春红)

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