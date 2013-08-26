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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 12:50 BJT

东京汇市：美元兑日圆持稳，在近三周高位下方徘徊

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3378     1.3381      -0.02      +1.39     1.3194
 美元/日圆                         98.66      98.74      -0.08     +13.74      86.74
 欧元/日圆                        132.01     132.12      -0.08     +15.33     114.46
 美元/瑞郎                        0.9221     0.9213      +0.09      +0.72     0.9155
 英镑/美元                        1.5565     1.5567      -0.01      -4.22     1.6251
 美元/加元                        1.0501     1.0494      +0.07      +5.85     0.9921
 澳元/美元                        0.9038     0.9020      +0.20     -13.04     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7823     0.7799      +0.31      -5.55     0.8283
 澳元/日圆                        89.170     89.060      +0.12      -1.07     90.130
 新西兰元/日圆                    77.190     77.010      +0.23     -45.19    140.820
 英镑/日圆                        153.56     153.71      -0.10      +9.05     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1543     1.1558      -0.13      -7.95     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 隋芬)

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