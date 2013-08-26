东京汇市：美元兑日圆持稳，在近三周高位下方徘徊

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3378 1.3381 -0.02 +1.39 1.3194 美元/日圆 98.66 98.74 -0.08 +13.74 86.74 欧元/日圆 132.01 132.12 -0.08 +15.33 114.46 美元/瑞郎 0.9221 0.9213 +0.09 +0.72 0.9155 英镑/美元 1.5565 1.5567 -0.01 -4.22 1.6251 美元/加元 1.0501 1.0494 +0.07 +5.85 0.9921 澳元/美元 0.9038 0.9020 +0.20 -13.04 1.0393 新西兰元/美元 0.7823 0.7799 +0.31 -5.55 0.8283 澳元/日圆 89.170 89.060 +0.12 -1.07 90.130 新西兰元/日圆 77.190 77.010 +0.23 -45.19 140.820 英镑/日圆 153.56 153.71 -0.10 +9.05 140.82 澳元/新西兰元 1.1543 1.1558 -0.13 -7.95 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 隋芬)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编