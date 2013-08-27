《交易视点》供给压力暂缓，中国中长期利率债料高位震荡--中信证券

路透北京8月27日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，债券一级市场供给获得短暂喘息，使得短期内利率产品收益率进一步走高概率较为有限。而库存周期支撑宏观数据好转限制了收益率下行空间。

总体看，短期内中长期利率产品料将呈现高位震荡的态势，10年国债收益率向下跌破3.8%的概率不大。

因此，交易型机构可继续关注中长期利率产品交易机会，但需及时获利了结，并控制整体仓位；对配置型机构而言，目前中长期利率产品收益率仍具备较好配置价值，建议继续关注。

**汇丰制造业PMI初值大幅反弹**

8月份汇丰制造业采购经理人指数初值跃升2.4个百分点至50.1，反弹幅度超市场预期，确认了制造业短期内强劲反弹。

分项数据显示库存需求的恢复主要来自内需的好转，新订单指数结束连续四个月的下滑。

三季度经济增长企稳问题不大，GDP同比增速有望维持在7.5%附近。但补库存持续性及其深度依赖于需求面的好转，货币条件对投资和经济增长的抑制则是我们仍然对中期经济存在一定担忧的主要原因。

**预计流动性维持紧平衡**

预计资金大幅外流的情况将有所好转，8月份外汇占款有望转入正值区间。

但由于央行当前的政策仍偏谨慎，“总量宽裕”情况下央行放水或大幅下调逆回购利率的概率不大。

并且，由于当前的高备付是银行出于谨慎操作考虑而主动增加的，“降杠杆、调结构”过程尚未结束，预计短期内7天回购利率仍将维持在3.5-3.8%附近。

**市场研判和投资策略**

除基本面及资金面的影响之外，央行货币政策偏紧及商业银行资产配置弱于供给是驱动此轮利率产品熊市的主要因素。

考虑到短期内央行政策进一步收紧的概率不大，而一级市场供给也获得短暂喘息，对二级市场而言不啻于难得的稳定因素，预计短期内利率产品收益率进一步走高的概率较为有限。

但就基本面而言，工业企业补库存周期是支撑当前宏观数据好转的首要因素，并且将延续至整个三季度。虽然当前债券市场与基本面状况有些许脱节，但不可否认持续好转的宏观数据限制了收益率下行的空间。

因此，预计短期内中长期利率产品将呈现高位震荡的态势，10年国债收益率向下跌破3.8%的概率不大。

现券策略方面，考虑到短期内中长期利率产品收益率进一步走高的概率不大，交易型机构可继续关注中长期利率产品的交易机会；但由于持续好转的宏观数据限制了收益率的下行空间，建议机构需及时获利了结，并控制整体仓位。

对配置型机构而言，目前的中长期利率产品收益率仍具备较好的配置价值，建议继续关注。 (完)