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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 13:04 BJT

标题新闻：泰国7月出口较上年同期下降1.48%进口增1.08%，贸易逆差扩大至22.8亿美元--海关数据

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选：

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