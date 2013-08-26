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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 13:11 BJT

标题新闻：新加坡7月工业生产较前月降1.9%(预估为升0.8%)；较上年同期成长2.7%(预估为增1.2%)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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