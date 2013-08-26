更新版-港股业绩：康师傅中期净利逊于预期，午盘缩小涨幅

(新增业绩说明及股价表现)

路透香港8月26日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一公布中期净利逊于预期，午后股价脱离稍早高点。但分析师看好下半年行销开支可能较上半年减少。

与竞争对手统一企业中国 在方便面等产品上短兵相接的康师傅，在中午休市时公布，中期净利为1.97亿美元，较去年同期减少31.41%，去年中期重列后为2.87亿美元。公司指出，经济增长持续放缓、竞争激烈及第二季不稳定的天气，令整体经营环境充满挑战。

此差于路透调查5位分析师平均预估2.13亿美元。扣除去年上半年收购百事可乐 中国装瓶厂的一次性收益，中期净利同比增2.74%。

康师傅主席魏应州在公告中说，“方便面下半年将更专注于主力品牌的发展和新品的上市，提升市占与产品毛利。预期(下半年)集团方便面销量的成长亦将优于市场表现。“

康师傅至2013年6月30日止营业额按年增长19.62%至54.23亿美元，其中方便面营收贡献36.75%，为19.93亿美元。饮品业务营业额为32.50亿美元，占59.94%；方便食品事业为0.99亿美元，营收占比约1.83%。

香港金英证券在一份报告中指出，“相信康师傅在方便面等几项产品仍能保持市场领导者地位，且其积极开发新产品线以及分散模式，将可减少同业的激烈竞争对其的冲击。”

至2013年6月康师傅方便面市占率约在55%，统一企业中国约为17%。根据AC尼尔森资料，统一的“老坛酸菜牛肉面”在方便面酸菜品类中仍为领导品牌。

本地时间下午时，康师傅上涨2.61%至18.86港元，涨幅较早盘的3.92%缩小，但仍优于大盘恒生指数 小升0.57%。

受到上半年中国经济前景不明以及零售消费意欲不振打击，康师傅今年迄今累跌约12%，逊于大盘跌近3%。

康师傅中期集团毛利率为29.87%，与去年相若。第二季净利为0.92亿美元,较上年同期小升5.20%。中期不派息。

继2011年宣布与百事可乐结盟后，康师傅去年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运。(完)

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