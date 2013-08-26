更新版 1-中港股业绩：中国太保上半年因投资收益等净利倍增，未来浮亏将改善

* 上半年净利倍增，因投资收益增长等

* 相信下半年权益资产浮亏情况好转

* 正研究向产险公司增资提高资本偿付能力 (新增公司高层评论和更多细节)

路透上海8月26日 - 受益于投资收益大增及寿险业务回升等原因，中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 上半年净利倍增。公司高层预计，公司权益类投资尽管6月底出现较大浮亏，相信到年底随着市场好转，其权益类投资浮亏情况会有所改善。

中国太保 周一刊登中报，上半年实现净利54.64亿元人民币，同比增长107.1%；上半年保险业务收入达986.62亿元，同比增长9%；每股收益0.60元。

“下半年权益类投资将继续坚持价值投资，定息资产将抓住配置机会。”太保资产管理公司总经理于业明在业绩会上指出，下半年整体资金面较紧的情况下，定息资产还是有较好的配置机会。

中报显示，上半年该公司投资资产总额为6,619.39亿元，其中固定收益类资产占比为84.3%，权益类资产占比10.3%。上半年公司投资收益为159.08亿元，同比增长47.7%，主要是利息收入、分红及证券买卖价差收入增加；年化总投资收益率4.8%，同比上升0.9个百分点。

他指出，经过近年来的调整，公司权益类资产虽然占比仍稳定在10%左右，但持股结构继续优化，公司权益类资产持仓集中于高股息率股票，上半年光股票分红收入就超过10亿元，而往年仅1-2亿元。

“权益类市场受政策影响变化较大，比较敏感，...我们没有办法控制，我们能够控制是资产结构。”于业明说，未来一旦有负面因素影响，权益资产价值所受影响和波动也会比以往小得多。

他认为，6月底公司权益类资产出现约数十亿元的浮亏，主要因为当时在经历债市风暴和“钱荒”的情况下，市场环境确实不好，6月底股票市场相对处于低位，相信未来可能会有所好转。

沪深300指数 6月28日收报2,200.638点，周一午盘在2,300点附近。

从偿付能力指标来看，太保集团偿付能力充足率为282%，较上年底下降30个百分点；其中财产保险达157%，较上年下降31个百分点，并接近150%监管红线。

该公司常务副总裁顾越表示，太保有充足的偿付能力，公司正研究通过增资等各种方式，将产险公司的偿付能力保持在150%以上。

中国太保A股周一尾市报16.95元，涨2.05%。(完)

欲了解中报详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)