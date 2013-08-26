中国政治：薄熙来案一审庭审结束，法庭将择期宣判--新华

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透北京8月26日 - 堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，周一进入第五天的公开开庭审理。新华社周一午后发布快讯称，北京时间下午01:04一审庭审结束，法庭宣布择期宣判。
此案于上周四开始在山东济南市中级法院公开审理。继控辩双方举证质证程序在周日结束后，周一进入法庭辩论程序：公诉人发表了公诉意见，被告薄熙来作了自辩发言，辩护人发表了辩护意见。
公诉人最后特别提请法庭注意：“被告人罪行极其严重，又拒不认罪，不具有法定从轻处罚情节，必须依法从严惩处。”
薄熙来则针锋相对地回应：“在法庭上我如实陈述自己的意见是法律赋予我的权利。我希望公诉人不要把我在法庭上讲我的意见当作是恶劣的行为。当作是翻供。”
据济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。
薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。(完)
浏览薄熙来案公审情况直播，请点选济南中院微博 (t.people.com.cn/jinanzhongyuan)
欲浏览薄熙来案相关人员关系图，请点选 (link.reuters.com/zac52v) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编