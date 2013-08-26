中国政治：薄熙来案一审庭审结束，法庭将择期宣判--新华

此案于上周四开始在山东济南市中级法院公开审理。继控辩双方举证质证程序在周日结束后，周一进入法庭辩论程序：公诉人发表了公诉意见，被告薄熙来作了自辩发言，辩护人发表了辩护意见。

薄熙来则针锋相对地回应：“在法庭上我如实陈述自己的意见是法律赋予我的权利。我希望公诉人不要把我在法庭上讲我的意见当作是恶劣的行为。当作是翻供。”