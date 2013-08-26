路透基点：融资收购东樱花苑的1.66亿美元贷款案启动　

路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，巴黎银行已启动支应收购上海浦东酒店式公寓东樱花苑的一笔四年期融资，金额为1.66亿美元。

据悉，这笔有担保贷款被分为两部分，一笔是规模9,800万人民币的境内分期贷款，利率是中国人民银行三年或五年期利率的110%；另一笔是规模不超过1.5亿美元的境外子弹式贷款，利率是较三个月期伦敦同业拆借利率(Libor)加码345个基点。承诺费是50个基点。

据悉，本周预定在上海举行银行说明会。

境内贷款将通过特殊目的载体Amenity Garden Shanghai Ltd筹借，境外部分通过中华国际集团有限公司筹借。