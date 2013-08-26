路透基点：融资收购东樱花苑的1.66亿美元贷款案启动　

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，巴黎银行已启动支应收购上海浦东酒店式公寓东樱花苑的一笔四年期融资，金额为1.66亿美元。
据悉，这笔有担保贷款被分为两部分，一笔是规模9,800万人民币的境内分期贷款，利率是中国人民银行三年或五年期利率的110%；另一笔是规模不超过1.5亿美元的境外子弹式贷款，利率是较三个月期伦敦同业拆借利率(Libor)加码345个基点。承诺费是50个基点。
据悉，本周预定在上海举行银行说明会。
境内贷款将通过特殊目的载体Amenity Garden Shanghai Ltd筹借，境外部分通过中华国际集团有限公司筹借。
东樱花苑有两座酒店式公寓大楼，房间共有485套。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编