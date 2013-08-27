《交易视点》中国信用债收益率趋势性下行概率不高--中信证券

路透北京8月27日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，虽然资金面小幅趋稳以及一级市场需求回升提升了市场做多情绪，但央行模糊的态度和经济短期小幅回暖，使得信用债继续出现趋势性下行的概率不高。

对于中票市场来说，建议交易型机构快进快出为宜；而城投债仍然需要关注一级发行利率可能上移以及信用事件可能的冲击。相对而言，短融具有一定的相对配置价值。

**短融有相对配置价值**

上周后半段资金市场的小幅缓解对于短融市场形成一定支撑，收益率有所企稳，目前来看，1年期AAA短融收益率稳定在4.95%的水平。然而资金面的小幅趋稳并未带来资金利率的明显下行，只是在一定程度上稳定了市场情绪。

目前来看，整体情绪仍然较为脆弱，短期内市场对于3年央票可能续做、外汇占款规模可能下降、月末以及季末时点因素仍然存在明显的担忧，加之央行可能无意营造明显宽松的资金面环境。

因此资金利率水平可能仍将维持7月以来相对较高的水平，这一状况将使得当前短端市场利率水平仍然没有明显的下行空间，但对于短融市场来说，考虑到前期收益率水平已经随资金利率水平有明显的上移，因此仍然具有一定的相对配置价值。

**中票市场快进快出为宜**

对于中票市场的未来趋势，虽然资金面的小幅趋稳以及一级市场需求的回升提升了市场做多情绪，推动上周后半周的市场收益率自高点有一定下移，但是从市场环境看，并无根本性的改善。

对于资金面来说，前面已经提及，短期内仍然存在较多的不确定因素，同时央行模糊的态度也使得资金利率可能维持较高水平。

而从基本面看，短期内可能同样将维持小幅回暖的趋势，并对通胀形成一定压力，这一方面将对市场形成直接的不利影响，另一方面也限制了政策的腾挪空间，可能使得央行对于政策放松的态度更加谨慎。

因此，上周市场的回暖可能更多是收益率在新的震荡区间的回撤，继续出现趋势性下行的概率不高，对于交易型投资者来说，我们建议快进快出为宜。

**城投债难有明显趋势性机会**

城投债收益率同样先上后下，7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本上达到6.75-80%的水平，较前一周上行5-10BP左右，从一级市场发行看，需求同样有一定企稳。

从未来趋势看，考虑到城投债与AA中票利差仍然处于相对较低水平，同时中票收益率难以出现明显下行，我们同样认为城投债市场难有明显的趋势性机会。

另外，仍然需要关注一级发行利率可能上移以及信用事件可能发生的冲击。

**个券点金**

上周共有50只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1051.7亿元；

短融和超短融中，我们推荐13华润SCP003、13华能集CP003、13中建材SCP006、13中铁建SCP002、13五矿股SCP006、13鞍钢SCP002、13太西煤CP002；

中票中，我们推荐13苏国泰MTN001、13吉视传媒MTN001；

私募票据中，我们推荐13云天化PPN002、13川能投PPN002；企业债中，我们推荐13渝地产债。 (完)