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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 13:59 BJT

标题新闻：国际糖业组织(ISO)称全球糖市供应过剩将令原糖价格承压，但不太可能跌破每磅0.15美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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