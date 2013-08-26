《中国基金发行日程表》--8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透北京8月26日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *工银瑞信双债 工银瑞信基金 中国银行 8/19-9/6 增强债券 *富国目标收益 富国基金 建设银行 8/22-9/11 两年期纯债债券 *国投瑞银沪深300 国投瑞银基金 工商银行 8/28-9/11 金融地产ETF *易方达沪深300 易方达基金 建设银行 8/26-9/18 医药卫生ETF *银华信用 银华基金 工商银行 8/26-9/13 季季红债券 *长盛双月红1年期 长盛基金 农业银行 8/22-9/13 定期开放债券A/C *建信创新 建信基金 中信银行 8/26-9/18 中国股票 *博时双月薪 博时基金 建设银行 8/29-9/18 定期支付债券 *鹏华全球 鹏华基金 工商银行 8/29-9/18 高收益债债券（QDII） *富国国有企业债 富国基金 农业银行 8/26-9/18 债券A/B/C 方正富邦互利 方正富邦基金 交通银行 8/1-8/28 定期开放债券 融通通泽一年目标 融通基金 工商银行 8/1-8/28 触发式灵活配置混合 华泰柏瑞丰盛 华泰柏瑞基金 工商银行 8/8-8/28 纯债A/C 长城增强收益 长城基金 建设银行 8/8-8/28 定期开放债券A/C 建信安心保本混合 建信基金 民生银行 8/5-8/30 交银定期支付 交银施罗德基金 农业银行 *8/7-8/30 双息平衡混合 光大保德信 光大保德信基金 农业银行 8/21-9/3 现金宝货币A/B 信诚季季定期 信诚基金 建设银行 8/15-9/4 支付债券 汇添富年年利 汇添富基金 工商银行 8/15-9/4 定期开放债券A/C 中银保本二号混合 中银基金 招商银行 8/7-9/6 富国创业板指数 富国基金 建设银行 8/12-9/6 分级A/B 新华趋势领航股票 新华基金 工商银行 8/12-9/6 广发聚优灵活 广发基金 中国银行 8/12-9/6 配置混合 易方达投资级 易方达基金 农业银行 8/19-9/6 信用债债券A/C 华润元大 华润元大基金 农业银行 8/19-9/6 保本混合 广发趋势优选 广发基金 农业银行 8/19-9/6 灵活配置混合 鹏华丰泰定期 鹏华基金 浦发银行 8/19-9/6 开放债券 鹏华丰实定期 鹏华基金 中信银行 8/19-9/6 开放债券A/B 大成中证500 大成基金 中国银行 8/19-9/6 深市ETF 中海惠丰纯债 中海基金 广发银行 8/16-9/10 分级债券A/B 博时双债增强 博时基金 中国银行 8/15-9/11 债券A/C 华商红利优选 华商基金 工商银行 8/19-9/13 灵活配置混合 上投摩根 上投摩根基金 中国银行 8/19-9/13 红利回报混合 ================================================================================ 注: 1. 代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 曹巍浩； 审校 丁淑琴)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编