《交易视点》中国配置型资金可逢低加仓银行转债--中信证券

路透北京8月27日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，短期交易型资金可以关注纯债机会，中期配置型资金逢低加仓银行转债，以中行转债为主，在99元以下低吸中行，在103元以内低吸民生，预计在1年之内的回报有望达到5%-10%。

**经济短期企稳，但股市仍面临风险因素**

8月份汇丰PMI初值为50.1%，较7月份回升2.4个百分点，产出、新订单指数分别回升2.6和3.9个百分点。

三周前7月份中采PMI回升、汇丰PMI回落走势背离，曾导致市场对经济形势的解读出现分歧，而8月汇丰PMI的回升则更加明确地显示出经济短期企稳。

目前，市场主流预期本次经济企稳为企业补库存所推动的短周期回升，能否持续至四季度还需观察，此前两周成长股向价值股风格转换的行情并未在上周延续，加之面临QE退出、资金面趋紧等不确定因素，短期股市走势仍将面临一定风险。

**转债投资策略**

上周利率债和中高等级信用债收益率开始回落，转债市场小幅下跌，验证了我们关于中低等级短融和长久期中高等级债券逐渐具有投资价值、转债相比纯债的优势并不明显这一观点。

当前，对于短期交易型资金，我们仍然认为转债回报确定性不及纯债；但是，对于中期配置型资金（1年左右），银行转债具有良好的配置价值，建议加仓。

第一，风格转换将提升银行股估值。历史情况来看，银行股的上涨需要经济预期向好、流动性好转或风格转换三者之一来触发，当前经济向上或向下空间不大，流动性紧平衡但“钱荒”再现的可能性不大，银行股的行情驱动因素将主要来自成长股向价值股的风格转换。

今年是创业板大非解禁年，公司释放业绩动力较强，加之转型期市场对成长股的偏好较高，当前成长股估值达到高位，未来“伪成长股”势必回调，触发因素可能是IPO供给增加或2013年业绩不及预期。

我们认为成长股估值的回落在未来6个月出现的可能性很大，当前A股银行2013年PE为5.1倍，PB为0.9倍，位于极低水平，风格转换一旦发生，银行股将是主要增持标的。

第二，未来优先股推出将提升银行股估值。新的资本补充工具正稳步推进，2013年7月天津滨海农商率先发行二级资本债券，预计上市银行发行二级资本债券未来数月可能推出，优先股等一级资本工具可能在未来1年推出。届时，市场对银行股权再融资的顾虑将得到化解，普通股估值将迎来提升。

第三，当前银行转债攻守兼备。中行转债YTM 3.8%，转股溢价率6%，下跌空间最多2%，delta约0.7，具有一定进攻性；民生转债当前价格104.4元，转股溢价率15%，高弹性和下修空间使得其面值附近将获得较强支撑。

总体来看，建议短期交易型资金关注纯债机会，中期配置型资金逢低加仓银行转债，以中行转债为主，在99元以下低吸中行，在103元以内低吸民生，预计在1年之内的回报有望达到5%-10%。 (完)