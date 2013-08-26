瑞士禁售滑雪度假胜地设备 朝鲜表示反对

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月24日 - 瑞士禁止向朝鲜一个豪华滑雪度假胜地出售设备，朝鲜周六对此表示反对。此事显示联合国加强制裁正在对朝鲜产生影响。
朝鲜去年开始打造“Masik Pass”滑雪项目，与韩国进行竞争，韩国将主办2018年冬奥会。
上周，瑞士根据制裁规定，叫停向朝鲜销售滑雪度假胜地所用的装备，以及高尔夫、骑马和水上运动等奢侈运动产品。
有报导称，朝鲜要求数家瑞士企业为其Masik度假村提供价值700万瑞郎(724万美元)的升降椅和缆车等设备。
朝鲜滑雪协会周六通过朝鲜中央通讯社发布声明称，其他国家不应禁止朝鲜购买与生产火箭和核武器无关的设备。
“一些国家在美国的高压下，阻止朝鲜进口滑雪度假胜地等大众运动设施所需的设备，”朝鲜滑雪协会的发言人指出。
声明并未提到具体国家的名字，但指出这样的行为不符合道理，并违反制裁不应影响相关国家国民的联合国章程。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编