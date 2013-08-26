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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元触及一周高位，因美联储政策退场疑虑略降

路透首尔8月26日 - 韩国韩元兑美元 周一触及一周高位，因美国7月新屋销售数据疲弱，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月开始缩减刺激规模的疑虑降温。当地出口商为结汇需求亦出脱美元。

韩元/美元 国内收报1,112.7，上周五国内收在1,116.9。

盘中韩元一度走强至1,112.1，为8月19日以来最强水准。(完)

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