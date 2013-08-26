《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲盘以坚挺表现开启本周

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0605GMT
* 美元/日圆下跌0.10%，澳元/美元上涨0.19%，新西兰元/美元升0.38%，欧元/美元持平
* 美元/印度卢比上扬1.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.51%，日股日经指数小跌0.13%，美国10年期公债收益率报在2.83%
* 希腊财长称，将来任何援助不应带有附加条款
* 中国经济显示出更明晰的企稳迹象--国家统计局
* 英国周一适逢假期。美国耐久财(耐用品)订单数据稍晚公布
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编