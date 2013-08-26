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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲盘以坚挺表现开启本周

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* 美元/日圆下跌0.10%，澳元/美元上涨0.19%，新西兰元/美元升0.38%，欧元/美元持平

* 美元/印度卢比上扬1.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.51%，日股日经指数小跌0.13%，美国10年期公债收益率报在2.83%

* 希腊财长称，将来任何援助不应带有附加条款

* 中国经济显示出更明晰的企稳迹象--国家统计局

* 英国周一适逢假期。美国耐久财(耐用品)订单数据稍晚公布

(完)

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