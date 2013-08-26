高级财金官员周六被警告称，随着各央行从超宽松政策中抽身，全球金融稳定正面临风险，因为新兴市场 缺乏防范资金大量外流的手段。全球央行官员在杰克森霍尔年会第二日的会程主要侧重在全球流动性带来的风 险方面，他们听取了有关该议题的两份学术论文，并就应采取的相关举措及开展合作展开了讨论。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)三名委员就何时缩减购债的问题展开辩论，但他们观点不一，几乎未给 投资者在预期下个月美联储会议的可能发展上带来助益。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、圣路易斯联邦 储备银行总裁布拉德和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在CNBC电视台参与讨论，他们的谈话暗示，美国货币 政策决策者希望在备受期待的9月17-18日会议来临前持开放态度。 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，欧美及日本的央行无需匆忙撤出为刺激经济成长而出台的超宽 松货币政策。但她在参加杰克森霍尔年度政策论坛并发表事先准备的演讲时还称，央行必须彼此合作，以将收 回宽松政策的影响降至最小。 英国央行副总裁宾恩称，英国央行决定提供利率变化的明确指引，是为了提振消费者和企业增加支出的信 心。他表示，利率指引主要目的不是为了向经济注入更多刺激措施，而是应会降低市场利率过早提高而损害经 济复苏的风险。 欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼表示，认为央行不会改变目前的货币政策立场。欧元区近日出炉的经济 数据强劲，令人寄望央行会改变立场。魏德曼在接受德国商报(Handelsblatt)采访时还称，预计在较长一段时 间不会加息，是基于央行的货币政策策略和经济预估。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率8.5% 2013年7月11日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率6.50% 2013年7月11日上调50个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 李婷仪 审校 于春红)