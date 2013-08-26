中国企业：中石油集团副总经理王永春涉嫌严重违纪，正接受组织调查--监察部

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透北京8月26日 - 中国监察部周一称，中国石油天然气集团公司副总经理王永春涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
监察部网站刊登的新闻稿并未透露更多内容。路透未能立刻联系到中石油发言人对此置评。
王永春还兼任大庆油田有限责任公司总经理职务。
今年稍早，中国石油天然气集团原董事长蒋洁敏赴任国务院国有资产监督管理委员会主任职务，当时王永春还被视为可能的“接班人”之一。中石油现任董事长为周吉平。
中国石油天然气集团是上市公司--中国石油 的母公司。中石油A股最新报7.98元人民币，H股报8.66港元。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编