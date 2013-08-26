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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 14:38 BJT

日本债市：公债价格大多持稳，等候周二的20年券标售

当日涨跌       上日
                                              最新报价      (基点)       收市价
                                                                            
 两年期公债                                       0.000%         +0.0       0.110%
 五年期公债                                       0.300%         +0.0       0.300%
 10年期公债                                       0.760%         +0.0       0.760%
 20年期公债                                       1.700%         +0.0       1.700%
 30年期公债                                       1.810%         -0.5       1.815%
 10年期公债期货     <0#JGB:>                      143.75        +0.04       143.71
                                                                                  
 注1：公债期货涨跌为点数。                                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                              
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 洪曦; 审校 于春红)

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