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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 14:24 BJT

澳洲股市：小幅收高，金矿和金融类股提供支撑

路透悉尼8月26日 - 澳洲股市周一收高0.2%，在区域市场上涨且大宗商品价格走高的情况下，金融和金矿类股支撑大盘。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上升12点至5,135.4点。该指数上周五上涨1%。(完)

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