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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 14:25 BJT

韩国股市：升至一周最高收位，经济前景转佳提振汽车及科技股

路透首尔8月26日 - 韩国股市周一升至一周来最高收位，汽车及科技类股在外资低接买盘带动下扬升，因上周五公布的欧元区数据擦亮全球经济增长前景。

综合股价指数 上涨1%，收报1,887.86点，为8月19日以来最高收盘位。

现代汽车 劲扬3.7%，起亚汽车 涨2.1%。电池制造商三星SDI 大涨3.8%，LG显示器 收高3.0%。

外资买超韩股1,896亿韩元。(完)

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