中国个股：宝钢称上海自贸区对其是重大利好，暂无海外上市计划

* 上海自贸区将令宝钢获制度性红利

* 目前暂无海外上市计划

* 主业向两个方向拓展

* 对湛江基地的优势有信心

路透上海8月26日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 高层周一表示，获准成立的上海自由贸易区对宝钢而言，将是一个重大利好消息，公司旗下原料、销售等多个业务板块将从中获得制度红利。

宝钢股份董事长何文波在网上业绩说明会上并称，公司暂无海外上市计划，但不排除未来去海外上市的可能性。海外上市与否，关键要看：一是有大的资金需求，二是有合适的时间窗口，三是目前A股投资人可以接受的股价。

“上海自贸区是国家推进市场化改革和打造中国经济升级版的战略举措，对于宝钢这样一个多元化，国际化钢铁公司是一个重大利好消息。宝钢旗下华宝投资、财务公司、原料、钢铁销售等业务板块都可以从中获得制度红利。”他说。

他指出，宝钢虽然部分钢铁单元会搬出上海，但是宝钢不会离开上海，宝钢的发展会与上海自贸区等国家和上海地方的经济战略紧密结合。

中国商务部网站上周发布新闻稿称，国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。

据宝钢上周五稍晚公布的中报，该公司上半年实现净利润37亿元人民币，同比下降61%。因去年同期得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权一次性收益。

上半年该公司实现营收961亿元，同比下降1.84%；每股收益0.22元。前六个月，宝钢共完成铁产量1,100万吨，钢产量1,141万吨，商品坯材销量1,107.8万吨。

**两条腿走路**

对于外界关注的宝钢未来发展方向，何文波认为，公司一方面将持续聚焦于目标用户的新需求，不断开发和推出新的产品来保持业务增长；另一方面公司已策划并正逐步开展钢铁业相关的电子商务业务，实施IT业务的快速发展，以此形成公司的业务新增长。

宝钢正推进由钢材向材料业的拓展，铝材料将是未来一个重点方向。而电子商务、信息技术等亦将是宝钢另一新增主业方向。

“为了进一步提升盈利水平，公司会继续关注资源领域的机会，”宝钢股份总经理戴志浩则表示。

他说，目前造成中国钢铁行业微利经营的原因很多，资源掌控和行业集中度是其中两个重要因素。吨钢成本中原料占比大概在60%左右，可见原料成本竞争力对于钢铁企业的盈利水平多么重要。而行业集中度受制于中国国企改革等因素，进一步提高还需要一定时间。

市场人士曾质疑宝钢为何要在国内钢铁产能大过剩时还要新建湛江钢铁基地，何文波指出，无论是湛江的区位优势所带来的物流、原料成本的下降，还是销售运费较竞争对手的节约，还有在项目可研论证阶段的审慎令投资的大幅压缩，以及宝钢自身在技术、产品输出上的优势，都将构成该项目的竞争力。

宝钢在华南地区的钢铁用户目前由上海基地和梅钢基地来供应。湛江基地建成后，其产能为900万吨，主要目标用户为华南地区的汽车、家电、造船等行业。

戴志浩还指出，湛江基地的新增产能有效解决了下游行业需求增长但上海基地产能受限的问题，从而保证公司在目标市场的领导者地位；同时可以满足东南亚和南亚等对钢铁产品需求快速增长的市场需求。

宝钢上周五公告称，计划向宝钢湛江钢铁公司单方现金增资120亿元，分两期注资，以支持宝钢广东湛江钢铁基地项目建设，增资后宝钢持有湛江钢铁90%股权。该项目静态总投资415亿元，预计在2016年9月全面建成投产。