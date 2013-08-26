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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 14:56 BJT

泰国数据：7月出口再次下滑，引发经济增长担忧

路透曼谷8月26日 - 泰国出口在7月意外连续第三个月下滑，引发市场担忧全球需求持续疲软将增大泰国摆脱经济衰退的难度。

泰国商务部周一公布，7月出口较上年同期下滑1.48%，进口增长1.08%。

路透调查原本预计泰国7月出口增长0.8%。调查此前预计6月泰国出口增长1.5%，而实际情况是较上年同期下滑3.4%。

出口于泰国而言至关重要，占据经济总量的约60%。在2013年前七个月，出口较上年同期仅增长0.6%。

Kasikorn研究中心的分析师Pimonwan Mahujchariyawong称，“尽管我们仍预计出口会改善，但7月数据疲软，对于今年出口增长而言不是个好迹象，全年出口增速可能会低于3%。这将对经济成长产生相当大的影响。”

泰国经济今年上半年滑入温和衰退，前两季环比均出现萎缩。

不过，泰国经济和社会发展局(National Economic and Social Development Board,NESDB)周一表示，泰国第三季经济无论是年率还是季度增长率，料都将录得增幅。 (完)

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