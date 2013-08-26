泰国数据：7月出口再次下滑，引发经济增长担忧

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透曼谷8月26日 - 泰国出口在7月意外连续第三个月下滑，引发市场担忧全球需求持续疲软将增大泰国摆脱经济衰退的难度。
泰国商务部周一公布，7月出口较上年同期下滑1.48%，进口增长1.08%。
路透调查原本预计泰国7月出口增长0.8%。调查此前预计6月泰国出口增长1.5%，而实际情况是较上年同期下滑3.4%。
出口于泰国而言至关重要，占据经济总量的约60%。在2013年前七个月，出口较上年同期仅增长0.6%。
Kasikorn研究中心的分析师Pimonwan Mahujchariyawong称，“尽管我们仍预计出口会改善，但7月数据疲软，对于今年出口增长而言不是个好迹象，全年出口增速可能会低于3%。这将对经济成长产生相当大的影响。”
泰国经济今年上半年滑入温和衰退，前两季环比均出现萎缩。
不过，泰国经济和社会发展局(National Economic and Social Development Board,NESDB)周一表示，泰国第三季经济无论是年率还是季度增长率，料都将录得增幅。 (完)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编