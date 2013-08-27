《中国债券市场每日交易备忘》--8月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 国家开发银行 不超过70亿元人民币一年期固息金融债招标，中标利率预测均值4.40% 国开行不超过60亿元三年期固息金融债招标，中标利率预测均值4.54% 国开行不超过70亿元五年期固息金融债招标，中标利率预测均值4.61% 国开行不超过50亿元七年期固息金融债招标，中标利率预测均值4.69% 国开行不超过50亿元10年期固息金融债招标，中标利率预测均值4.75% 江南化工 4.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 康美药业 10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，工商银行主承 深圳华强集团15亿元六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 獐子岛 4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 国泰君安证券35亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建设银行和交通银行等承销 山东岚桥工贸集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承 新华都实业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国铁建 30亿元九个月期超短期融资券011339002，票面利率4.7% 华润股份5亿元三个月期超短融011347003，票面利率4.49% 五矿股份20亿元六个月期超短融011361006，票面利率4.8% 本溪钢铁(集团)30亿元一年期短融041351034，票面利率6% 东塑集团2亿元一年期短融041353055，票面利率6.95% 内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融041353056，票面利率7% 河北冀衡集团2亿元一年期短融041351035，票面利率8.7% 四川长虹电子集团10亿元五年期中票101368001，票面利率6.19% 江苏国泰国际集团3亿元三年期中票101359006，票面利率5.92% ============================================================================ 三、缴款： 张家港保税区张保实业11亿元七年期固息债1380256，票面利率7.1% 鞍山钢铁20亿元九个月期超短融 中油金鸿天然气输送公司2亿元一年期短融 四川投资集团14亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行800亿元三年期央行票据1001074到期兑付，票面利率2.65% 中信建投证券16亿元三个月期短融1390044到期兑付，票面利率3.8% 辽宁成大 5亿元一年期短融041253050到期兑付，票面利率4.69% 江阴苏龙热电有限公司6亿元一年期短融041260052到期兑付，票面利率4.69% 甘肃省电力投资集团8亿元一年期短融041264023到期兑付，票面利率4.31% 昊华能源 5亿元一年期短融041266005到期兑付，票面利率4.31% 甘肃省公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融041272003到期兑付，票面利率5.61% 宁波城建投资控股6亿元10年期固息债078043付息，票面利率5.30% 芜湖市建投10亿元10年期固息债078044付息，票面利率5.25% 嘉兴城建投17亿元七年期投资人选择权(5+2)088027付息，票面利率7.05% 财政部260亿元20年期固息国债090020付息，票面利率4% 中央汇金公司260亿元七年期固息债102701付息，票面利率3.16% 无锡产业发展集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)1080099付息，票面利率4.95% 金阳建设投资集团28亿元七年期投资人选择权(5+2)1080100付息，票面利率4.93% 邵阳市城建投集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)1080101付息，票面利率6.12% 国开行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)120237付息，基本利差0.92% 云南水利水电10亿元七年期投资人选择权(5+2)1280251付息，票面利率6.8% 珠海水务集团5亿元六年期投资人选择权(3+2)1280252付息，票面利率5.3% 江苏新海连发展集团13亿元八年期固息债1280253付息，票面利率7% 武钢集团60亿元三年期中票1282302付息，票面利率4.38% 河南交通投资集团20亿元五年期中票1282303付息，票面利率6.06% 马钢集团10亿元三年期中票1282304付息，票面利率4.89% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周二报导，随着土地征收成本提高，近期多个地方政府酝酿上调基准地价。此举可能抬高未 来土地出让底价，进而为地价上涨提供动力。 --截至周一晚，中国沪深两市已有2,027家公司披露半年报及业绩快报，这些公司上半年共实现营业收入 7.76万亿元，同比增长9.14%；实现归属于母公司股东的净利润6,124.27亿元，同比增长11.41%。 今日统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)