中国股市：沪综指收升1.9%创两周最大涨幅，多重利好激发做多动能

路透上海8月26日 - 中国股市沪综指周一收升1.9%，创两周最大单日涨幅。分析师指出，今日消息面上，上交所研究T+O交易制度，中央汇金上半年大幅增持蓝筹ETF，以及美国7月新屋销售大幅下跌令美联储QE(量化宽松)退出降温等多重利好，提振大盘一扫上周阴霾，创业板和主板联袂上涨。

沪综指 收报2,096.474点，涨39.016点，或1.90%；创业板指数P 收升1.5%至1,238.172点，稍早一度刷新历史高点至1,241.470点。上海A股今日成交额为988亿元人民币，前一个交易日为944亿元。

“今日消息面利好的因素比较多，所以出现了主板和创业板齐涨的局面，接下来能否延续涨势，还是要看外围及新兴市场的表现吧。”东北证券策略分析师杜长春指出。

美国7月独户型房屋销售大幅下滑至九个月低点，7月新屋销售较前月下滑13.4%，这给该国住房市场复苏蒙上阴影。

在外界对于上海证交所在光大证券 自营乌龙事件中的作为提出种种质疑后，上证所周日首次召开网上新闻会，上证所发言人称，光大事件发生后，从保护中小投资者权益、体现市场公平性的角度看，有必要进一步抓紧研究论证股票T+0交易制度。

另据证券时报今日报导，上半年中央汇金增持安上证180ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF三只基金，动用资金量近150亿元。