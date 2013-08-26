企业并购：俄罗斯钾肥生产商Uralkali洽购重要市场的经销商--报载

路透莫斯科8月26日 - Vedomosti报纸周一报导称，俄罗斯钾肥生产商Uralkali 正在洽购重要市场的经销商，以追求最大销售量。该公司已退出与白俄罗斯合伙人建立的钾肥合资企业。

Uralkali于7月退出全球前两大钾肥联盟之一，预示着将上演价格战，相关钾肥生产商股价应声下挫。

Vedomosti引述两位消息人士的报导称，经销商将是该公司最新策略的一环。这两位消息人士，一位亲近公司股东，另一位亲近公司。

Uralkali去年9月时表示，正伺机为其产品在中国、巴西和俄罗斯买下一经销网路，以期能直接监控钾肥出货情况。

周一尚未能连系到Uralkali发表评论。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)