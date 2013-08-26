版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 15:04 BJT

台湾股市：收盘小涨，面板类股带动大盘

路透台北8月26日 - 台湾股市周一收高，与区域股市连袂上涨，光电类指数 涨幅居前，因为有报导称大陆工信部采购团周日来台，准备采购包括面板在内的电子元件。

加权股价指数 收高21.66点或0.28%，报7,894.97点。电子类指数 收高0.35%；光电类指数收高1.50%。

大盘成交值缩减为583.31亿台币，上日为737.46亿。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐