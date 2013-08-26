日本个股：政府可能提列预算应急资金，以帮助东京电力解决核污水问题

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透8月26日 - 日本可能动用今年预算中的应急储备金来帮助福岛核电站运营商东京电力 ，以解决核电站附近不断升级的核污水问题。
“情况很糟，”日本内阁官房长官菅义伟在周一的记者会上说。“国家有必要采取措施，为解决问题提供支持。”
菅义伟称，经济产业大臣茂木敏充已经接获指示需提出解决措施，其中包括可能动用截至2014年3月财政年度的应急资金。日本在预算案中提列了总计3,500亿日圆(35.5亿美元)的准备金，用于应对自然灾害和其它紧急事件。
东京电力周一股价最大跌幅达到10%，跌至12周低点。(完)
(编译 郑茵 审校 沈以文)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编