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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 15:12 BJT

全球金市：金价触及11周高位，短暂升破1,400美元

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1396.43 -0.01 -0.00 -16.61

现货银 24.12 0.13 +0.54 -20.34

现货铂金 1533.74 0.54 +0.04 -0.08

现货钯金 750.97 2.01 +0.27 8.52

COMEX期金 1396.30 0.50 +0.04 -16.68 26953

COMEX期银 24.18 0.44 +1.84 -20.23 10182

汇率

欧元/美元 1.3381

美元/日圆 98.46 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/张若琪 审校 李婷仪/石冠兰)

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