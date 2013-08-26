全球金市：金价触及11周高位，短暂升破1,400美元

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1396.43 -0.01 -0.00 -16.61
现货银 24.12 0.13 +0.54 -20.34
现货铂金 1533.74 0.54 +0.04 -0.08
现货钯金 750.97 2.01 +0.27 8.52
COMEX期金 1396.30 0.50 +0.04 -16.68 26953
COMEX期银 24.18 0.44 +1.84 -20.23 10182
汇率
欧元/美元 1.3381
美元/日圆 98.46 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/张若琪 审校 李婷仪/石冠兰)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编