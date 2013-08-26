欧洲汇市：瑞郎小跌，市场预期美元将展开反弹

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
“我们认为欧元区将持续复苏，但我们对美国经济的看法更乐观，这表示美元/瑞郎汇率未来几个月有可能再度接近平价，”Vontobel外汇分析师Sven Schubert称。
美元上周走势承压，因美国新屋销售数据跌至九个月低位，增添美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松措施何时退场的不确定性，美国10年期公债收益率(殖利率)因而走低。
市场大多数人仍认为美联储9月将开始缩减刺激措施，但很大程度要视9月6日公布的8月就业报告而定。分析师认为，就业数据必须非常疲软，才能拖延美联储开始缩减措施的时间。
瑞士宏观经济数据方面，本周预定公布的数据有周三的瑞银消费指标及周五的KOF领先指标。
“近期的领先指标都很强劲，如果稍微跌下来，我们也不会觉得意外。(9月2日的)采购经理人指数可能比本周的KOF更重要，”Schubert称。
0647GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.1%，报0.9224。
瑞郎兑欧元跌0.1%，报1.2343。(完)
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路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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