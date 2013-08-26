新加坡个股：中国闽中有机食品市值腰斩，中概股在新加坡首遭空袭

中国闽中有机食品于2010年在新加坡上市，吸引了包括新加坡主权基金新加坡政府投资公司(GIC)在内的多家重量级投资者。GIC在2月时将其14.4%持股出售给Indofood Sukses Makmur Tbk PT 。后者目前未对有关此事的询问给予回应。

其他大型投资者包括Franklin Templeton Investments Corp，根据汤森路透数据，该公司持股略低于11%。

分析师表示，不论卖空者的指控有多少真实性，中国闽中有机食品股价恐怕很难回升。

“已经造成严重伤害，我们认为该公司要重建信心恐怕是颇吃力的工作(特别是现在已经没有GIC的支持)，”Lim & Tan Securities研究报告称。

中国闽中有机食品股价在两个小时之内急挫47.8%，成交将近2,400万股，几乎是过去一个月平均全日交易量的10倍。随后公司要求股票停牌。