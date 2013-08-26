台湾债市：五年公债殖利率随美债收跌，但成交稀落

* 五年公债殖利率随美债下跌

* 成交低迷

* 10年新券102/10开盘利率料在1.7%附近

路透台北8月26日 - 台湾债市五年期公债102/2 殖利率周一收盘下跌。由于美债殖利率上周五下跌，带动台债多方气势；只不过，周四将有新一期10年期公债上场，市场气氛持续观望，成交疏落。

交易员认为，在新10年期公债上场前，市场气氛摸不透投资盘最终想法，交易意愿预料相当低迷。也有交易员认为，20年及30年长券部分可能因为终端买盘坚守持券，缺乏成交意愿之下，也不会有新的成交。

〞(新)10年券很可能是开在1.7%附近。〞一位大型票券商交易员表示。

10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，将在8月29日(周四)开始发行前交易。

美国公债收益率(殖利率)上周五从两年高位回落，此前疲弱的新屋销售数据令市场担忧不断上升的抵押贷款利率可能拖累经济复苏，这提振美债需求，导致原本押注收益率将进一步上升的投资人回补空头。指标10年期公债 尾盘上升17/32，收益率报2.82%，从周四触及的两年高位2.94%回落。收益率在5月初时为1.60%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币

)

5 102/2 -1.85 1.1487 1.1410-1.1530 4.5

10 102/6 -1.20 1.6780 1.6780-1.6800 1.5

交易员表示，另外一个变数即是上周五标售的台电公司债。由于台电公司债标售结果预料将在周三公布，这也可能牵动后半周的台债情势。

路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于上周五(23日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.825-1.900%附近。

有交易员指出，市场预估美联储9月中旬将召开的会议最可能宣布量化宽松(QE)退出的方式与规模。在此之前美国的就业数据就会先行公布，随着经济好转征兆走强，美债10年期公债也可能先行走至3.0%的高位甚或以上，因此不排除台债殖利率在先前就随美债走至波段高位。

但也有交易员认为，长券投资者是否愿意丢出持券是一大问号。若是投资盘惜售，也不排除殖利率曲线后端的保持沉默、未有成交的情况，如此一来，殖利率前端走高幅度也将受限。

年期 期别 收盘价

30 102/9 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.6780

5 102/2 1.1487