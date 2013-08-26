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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 15:26 BJT

印度经济：本财年要达成财赤目标的挑战增加--惠誉

路透孟买8月26日 - 评等机构惠誉称，由于岁入放缓，印度在2014年3月止的本财政年度要达成财政赤字目标，挑战愈来愈大。

分析师Art Woo周一在一场电话会议中称，惠誉亦正观测印度的经济成长、通货膨胀、公共财政、经常帐赤字和融资状况。

惠誉给印度的主权债信评等为“BBB-”，为投资级别中的最低一级。但评等展望为“稳定”。(完) (编译 张若琪；审校 杜明霞)

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