企业并购：Telefonica提高收购KPN德国业务的报价

路透阿姆斯特丹8月26日 - 西班牙电信巨头Telefonica 同意优化收购荷兰电信商KPN 旗下德国E-Plus的条件。这笔交易已经赢得KPN最大股东América Móvil 的支持。

但另一股东--墨西哥亿万富豪Carlos Slim的集团重申，仍计划推进72亿欧元现金收购的提案，以买下未持有的KPN余下股份。该集团称目前持有KPN的29.77%股份。

KPN、Telefonica与America Movil周一表示，Telefonica已经同意为E-Plus支付等值85.5亿欧元的买价，之前报价是81亿欧元。

KPN将仍收到50亿欧元现金，并将在Telefónica的德国业务持有20.5%的更大股份，之前协商的是17.6%。(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)