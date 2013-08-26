企业并购：Telefonica提高收购KPN德国业务的报价

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透阿姆斯特丹8月26日 - 西班牙电信巨头Telefonica 同意优化收购荷兰电信商KPN 旗下德国E-Plus的条件。这笔交易已经赢得KPN最大股东América Móvil 的支持。
但另一股东--墨西哥亿万富豪Carlos Slim的集团重申，仍计划推进72亿欧元现金收购的提案，以买下未持有的KPN余下股份。该集团称目前持有KPN的29.77%股份。
KPN、Telefonica与America Movil周一表示，Telefonica已经同意为E-Plus支付等值85.5亿欧元的买价，之前报价是81亿欧元。
KPN将仍收到50亿欧元现金，并将在Telefónica的德国业务持有20.5%的更大股份，之前协商的是17.6%。(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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