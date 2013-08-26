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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 15:33 BJT

韩国债市：公债价格上涨，因美房屋数据降低美联储缩减刺激的预期

路透首尔8月26日 - 韩国公债价格周一上涨，随美国市场的指引，美国7月新房销售数据疲弱降低了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月开始缩减经济刺激规模的机率。

指标10年期公债收益率(殖利率)下降5个基点，三年期公债9月期约收高0.08点至105.66。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.66 105.58

10年期公债收益率 3.67% 3.72%

五年期公债收益率 3.28% 3.33%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 张若琪 审校 艾茂林)

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