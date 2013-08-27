台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.48-0.50%附近

* 决标贴现率预估区间在0.48-0.50%

* 周三标售、金额200亿台币

路透台北8月27日 - 台湾银行业人士周二表示，由于美国量化宽松(QE)今年或将退场的预期升温，预估明日央行标售的182天期国库券决标贴现率可能落在0.48-0.50%附近，略高于上月同天期国库券的0.48%。

路透访谈六家金融机构，包括五家外资银行和一家本地大型民股银行，他们预估本次标售决标贴现率的集中区间在0.48-0.50%。

一外资银行交易人士表示，在美国QE结束的气氛下，市场对升息的预期增浓，推估这次应该不可能标低于上月同天期国库券得标利率的0.48%；但外银资金还是偏多，因此预估得标利率也不会高于0.48%太多，因相同存续期的公债交易殖利率约在0.48-0.50%。

“现在还在测试阶段，不会一下子把利率拉高太多。”另一位外银交易主管也说。

该交易主管认为，本旬外商银行资金不像上月那样偏滥，但资金仍偏多，预期得标利率也不会高出0.48%太远，毕竟发行金额只有200亿台币，拉高利率太多又怕标不到。

另有一大型本土金控旗下银行坦言，随着现金股利陆续入帐，这旬资金真得多到很难去化，所以还是得标售国库券去化部份资金，预估得标利率约在0.48-0.50%附近。

不过有一外银交易人士表示，下月3日紧接着要标售273天期国库券300亿台币，市场还是会担心利率会越标越好，并不会急于出手，预估这次得标区间0.48-0.50%，接近0.50%也是蛮有机会的。

台湾央行于7月11日代财政部标售182天期国库券，其决标贴现率为0.48%，低于市场预期的0.56%附近。 台湾央行8月13日代财政部标售364天期国库券，其决标贴现率为0.647%，符合预期。此次得标利率较上次标售同天期国库券走高1.8基点，利率有触底反弹迹象。

本期182天期国库券将于周三(28日)标售，周四(29日)发行，金额为200亿台币。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年 (亿台币)

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43 (完)

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