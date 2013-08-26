《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *重庆化医控股 40 10 12 8/29簿记建档 光大银行 AA+ 8/30 9/2 集团公司 兴业银行 ======================================================================================== *安徽高速公路 20 10 12 9/3簿记建档 招商银行 AAA 9/5 9/6 控股集团 民生银行 ======================================================================================== 江南化工 9 4.5 12 8/27簿记建档 兴业银行 AA- 8/28 8/29 ======================================================================================== 康美药业 20 10 12 8/27簿记建档 工商银行 AA+ 8/28 8/29 ======================================================================================== 深圳华强 25 15 6 8/27簿记建档 招商银行 AA 8/29 8/30 集团 农业银行 ======================================================================================== 獐子岛 4 4 12 8/27簿记建档 招商银行 AA- 8/28 8/29 ======================================================================================== 国泰君安证券 120 35 3 8/27招标 建设银行 AAA 8/28 8/29 交通银行等 ======================================================================================== 山东岚桥 10 3 12 8/27簿记建档 南京银行 AA- 8/28 8/29 工贸集团 ======================================================================================== TCL集团 60 17 12 推迟发行 国开行 AA -- -- 进出口行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *石河子国资 8 6 5 9/2簿记建档 招商银行 AA 9/3 9/4 经营集团 中信银行 ======================================================================================== *大族控股集团 13.9 7 5 9/2簿记建档 中金公司 AA 9/3 9/4 工商银行 ======================================================================================== 新华都 25 10 5 8/27簿记建档 兴业银行 AA 8/28 8/29 实业集团 ======================================================================================== 吉视传媒 10 5 5 8/28簿记建档 兴业银行 AA 8/29 8/30 ======================================================================================== 河南水利 10 10 5 8/28簿记建档 浦发银行 AA 8/30 9/2 投资集团 ======================================================================================== 重庆西永微 42 20 5 8/29簿记建档 中国银行 AA+ 9/2 9/3 电子产业园区 ======================================================================================== 山东钢铁 38 33 3 8/30-9/2簿记建档 工商银行 AAA 9/3 9/4 集团 光大银行 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 广东粤电集团 30 30 5 推迟发行 工商银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 滨化股份 15 3 5 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 曹巍浩；审校 吴芳)