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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 15:58 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆逢回有买盘，但在130.80有庞大停止单

0719 GMT

* 欧元/美元及美元/日圆走强，使得欧元/日圆从周五高点132.42回落有限

* 欧元/日圆亚洲盘低点在131.41

* 欧洲时段报约131.70。在131.00有不错的买盘，130.84下方有停止单。

* 下一道上档目标为132.46(此为7月25日高点)、随后目标为132.74(7月24日高位)、132.87(5月23日高位)

* 如同美元/日圆一样，市场倾向低接，但在130.80有停止单。(完)

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