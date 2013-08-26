台湾汇市：台币兑美元量缩微幅收升，盘整观望QE如何退场

路透台北8月26日 - 台币兑美元 周一收盘微升3.8分。因国际美元受美国新屋销售数据不佳而自近三周高点拉回，台币跟随触及一周高点的韩元略为反弹，惟市场观望气氛凝重，出口商对卖汇价格坚持，使得成交金额较上交易日萎缩。

汇银人士表示，美国在本地时间今晚将公布耐久财订单数据，料将牵动国际金融市场走势。惟大体而言，现行无论股、汇与债市价格多已反映美联储自9月中缩减QE(量化宽松)规模的预期。在QE变数未厘清前，汇市波动幅度料将有限，明日台币兑美元的实质交投区间看在29.930-29.980。

“无论韩元、人民币的走势都胶着，趋势不明。”一位本地大型公股银行交易员说。

另一本地银行交易主管则称，台币的实质交易区间已在29.90-30.00价位盘整许久，除非9月中旬美联储的动作超乎预期，否则汇率要大幅调整机会有限。出口商也因预期台币只能狭幅整理，因此不再集中于月底抛汇，反而对价位有所坚持，美元要高于29.980才有卖出意愿。

“出口商不急着卖，挂着等就好。因为他们认为市场很区间。”他说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，受市场陷于观望影响，美元/台币各天期换汇点折价幅度未明显变化，美元/台币指标一个月期报在-0.055/-0.040，上日在-0.055/-0.035。尾盘报价 来到29.910/29.925左右，上日收在29.885附近。

台股 周一收高0.28%，报7,894.97点。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超2.97亿台币，连续第二个交易日买超；上交易日修正后为买超6.60亿台币。

本周全球重要数据及事件：

周二美国消费者信心指数。

周四美国GDP年增率、一周初请失业金人数、巴西央行公布利率决议。

周五美国个人消费支出物价指数。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公司 30.015 30.053 29.948-30.050 30.050 4.81 6.21

元太外汇经纪公司 30.010 30.042 29.950-30.010 29.999 2.10 3.37

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