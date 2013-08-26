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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 16:01 BJT

金属期市：沪铜触及四个月高位，因市场预期全球经济将复苏

0731GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 -- -- -- --

上海期铜 53360 750 +1.43 -7.49

COMEX期铜 3.37 0.03 +0.76 --

LME期铝 -- -- -- --

上海期铝 14485 55 +0.38 -5.60

LME期锌 -- -- -- --

上海期锌 15210 -335 -2.16 -2.16

LME期镍 -- -- -- --

LME期铅 -- -- -- --

上海期铅 14930.00 115.00 +0.78 -2.10

LME期锡 -- -- -- --

LME/上海套利价差^ --

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 郑茵)

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