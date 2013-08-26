重温稿-《中国新债预测》国开福娃债定位接近或稍低于二级，当前配置价值尚可

* 招标品种: 国开行第36-40期固息债

* 期限及金额：1/3/5/7/10年分别不超过70亿元、60亿元、70亿元、50亿元和50亿元

* 招标时间: 周二(27日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.36%-4.45%；4.50%-4.60%；4.55%-4.65%；4.60%-4.75%；4.65%-4.83%

* 预测均值: 4.40%；4.54%；4.61%；4.69%；4.75%

路透上海8月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行新一轮“福娃债”(五期固息债同发)。路透调查显示，债市收益率在一轮明显上涨后，目前已浮现一定配置价值，考虑到短期资金面趋向缓和，预计明日新债整体需求尚可，中标定位接近或稍低于二级市场。

市场人士并认为，尽管债市颓势暂止，但因经济基本面向好、货币政策预期不乐观等因素，仍不具备整体回暖条件，机构尚难有大举配债的动力，新债定位大幅回落的可能性亦不大。

“接近二级或者略低于二级吧，央票续发多少会有影响，”北京一大型券商分析师称。

他指出，明日有800亿元人民币三年央票到期，是否再次续做以及续做比例如何，都会影响债市预期，进而影响明日新债定位。

北京一大型银行分析师则认为，当前债市无论长端还是短端的收益率，均已接近或达到历史高点，估值吸引力开始吸引各种市场需求进场，预计配置情绪的改善短期内能够得以持续。

他并谈到，本次新债均为荷兰式招标，以避免机构博边际推高利率的情况，此外本周国债并无发行，供需矛盾有望缓解，这也将为债市主动修复增强动力。放眼后市，四季度往往是财政资金集中投放的时期，流动性将是一个缓慢改善的过程。因此，当前可能是全年较好的配置时机之一。

银行间资金市场周一主要回购利率 下行，其中隔夜品种受惠供给充裕，利率回落幅度超20个基点(bp)，且机构对可跨月末时点的七天资金需求亦可得到满足。交易人士认为，从当前流动性看对平稳渡过月末市场较有信心。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.3988%、4.5720%、4.6630%、4.7243%和4.8174%。

上述五期债中一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

明日新债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期债

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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过70亿元、60亿元、

70亿元、50亿元和50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 8月27日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 1/3/5年：8月29日

7/10年：9月2日

分销期 1/3/5年：8月28日-8月29日

7/10年：8月28日-9月2日

上市日 1年：9月2日

3/5年：9月4日

7/10年：9月6日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留