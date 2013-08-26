全球贵金属：8月23日SPDR黄金持仓量增加0.72%，iShares白银持仓不变

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透8月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四增加0.72%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量维持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 29,583,066.9 8月23日 29,370,584.8 8月22日 212,482.1 0.72%
iShares 339,373,701.1 8月23日 339,373,701.1 8月22日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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