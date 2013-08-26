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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 16:41 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及四年低位，印度卢比亦下滑

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                            98.51        98.73        +0.22       -11.90        86.79
 坡元                           1.2798       1.2792        -0.05        -4.52       1.2219
 台币                           30.015       30.053        +0.13        -2.93       29.136
 韩元                          1112.16      1116.90        +0.43        -3.74      1070.60
 泰铢                            31.94        31.91        -0.09        -4.16        30.61
 菲律宾披索*                     44.23        44.26        +0.07        -7.19        41.05
 印尼卢比                     10870.00     10770.00        -0.92       -11.41      9630.00
 印度卢比                        64.21        63.20        -1.57       -14.36        54.99
 马币                           3.3065       3.3005        -0.18        -7.52       3.0580
 人民币                         6.1202       6.1210        +0.01        +1.80       6.2303
 
    * 菲律宾金融市场因假期休市。(完)
      
      
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 (编译 石冠兰/王翔琼；审校 孙茉莉/张若琪)

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