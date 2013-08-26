新兴汇市：印尼卢比触及四年低位，印度卢比亦下滑

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.51 98.73 +0.22 -11.90 86.79 坡元 1.2798 1.2792 -0.05 -4.52 1.2219 台币 30.015 30.053 +0.13 -2.93 29.136 韩元 1112.16 1116.90 +0.43 -3.74 1070.60 泰铢 31.94 31.91 -0.09 -4.16 30.61 菲律宾披索* 44.23 44.26 +0.07 -7.19 41.05 印尼卢比 10870.00 10770.00 -0.92 -11.41 9630.00 印度卢比 64.21 63.20 -1.57 -14.36 54.99 马币 3.3065 3.3005 -0.18 -7.52 3.0580 人民币 6.1202 6.1210 +0.01 +1.80 6.2303 * 菲律宾金融市场因假期休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/王翔琼；审校 孙茉莉/张若琪)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编